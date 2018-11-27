Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Российский лидер пояснил, что иногда тематика научных работ не меняется десятилетиями.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию раскритиковал неэффективную систему заказов на научные исследования, отметив, что ведомства не выполняют поставленных задач.

— Получается, что государство даёт деньги, а задачи, связанные с обеспечением государственных нужд, зачастую очень перспективные задачи принципиального характера, не формулируются государством. Отраслевые министерства, по сути, устранили формулирование этих задач. И какими проблемами, какими вопросами заниматься, решают сами лаборатории, — отметил Путин.

По словам российского лидера, на первый взгляд это не так уж и плохо, так как не мешает научному творчеству.

— Но для подобной работы нами создана система грантов. Вот в системе грантов учёные сами определяют, что и как им нужно исследовать. Государство лишь помогает. А в текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи ... когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями. Причём конечного результата не просматривается, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в научной сфере нужно финансировать живые исследования в интересах страны, а не административные издержки.