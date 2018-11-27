Минтруд РФ намерен запретить работать в опасных условиях

В случае выявления опасных условий труда работодатель немедленно должен будет остановить работу на конкретном месте и приложить усилия для улучшения его состояния.

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено запретить работу в опасных условиях. Об этом на пресс-конференции, посвящённой охране труда, заявил замдиректора департамента условий охраны труда Альберт Сакаев.

Ведомство подготовило соответствующий законопроект. По словам Сакаева, его целью является повышение эффективности профилактики производственного травматизма и уровня культуры безопасности труда. Уровень опасности условий труда будет устанавливать специальная проверка.

— Мы также предусматриваем нормы, гарантирующие и раскрывающие право работников на получение информации об условиях труда на своём рабочем месте и обо всех существующих рисках. Мы также предлагаем ввести учёт микротравм на производстве и анализ их причин, — заявил он.

Существует четыре класса условий труда по степени вредности: оптимальные, допустимые, вредные и опасные — он же четвёртый. Предполагается, что в случае выявления условий труда опасного класса работодатель будет обязан приостановить работу на конкретном месте и провести необходимые действия для улучшения условий как минимум до третьего класса. Исключением станут специальности, опасные сами по себе, например пожарный или спасатель.