Российский лидер Владимир Путин потребовал запустить механизм координации науки и власти при реализации национальных проектов. Глава государства заявил это на заседании Совета по науке и образованию.

По словам президента, российские учебные заведения должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации проектов и программ развития, а также подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских и технологических производственных задач.

— Я прошу правительство наладить прямое взаимодействие и координацию усилий Министерства науки и высшего образования с другими ведомствами и органами власти в регионах, — сказал глава государства.

Напомним, что сейчас Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию. Ранее он заявил, что Россия нуждается в прорывных открытиях, так как это основа выживания для нашей страны. Кроме того, глава государства считает, что в сфере науки нужно финансировать живые исследования.