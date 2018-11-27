Путин призвал содействовать учёным, ведущим прорывные исследования

Президент Владимир Путин считает необходимым оказывать всестороннюю помощь российским учёным, ведущим прорывные исследования. Речь об этом зашла на заседании Совета при Правительстве РФ по науке и образованию.

— Нужно оказывать содействие сильным коллективам, учёным и инженерам, которые ведут прорывные перспективные исследования. Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки. На его основе уже запущены серьёзные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты, — указал российский лидер.