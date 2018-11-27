Путин призвал содействовать учёным, ведущим прорывные исследования

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Путин призвал содействовать учёным, ведущим прорывные исследования

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Владимир Путин считает необходимым оказывать всестороннюю помощь российским учёным, ведущим прорывные исследования. Речь об этом зашла на заседании Совета при Правительстве РФ по науке и образованию.

— Нужно оказывать содействие сильным коллективам, учёным и инженерам, которые ведут прорывные перспективные исследования. Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки. На его основе уже запущены серьёзные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты, — указал российский лидер.

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