Медведев: Военное положение на Украине даёт властям шанс поиграть мускулами

Ещё одной причиной, по мнению премьера, может быть намерение отменить президентские выборы, которые намечены на март 2019 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение военного положения в нескольких областях Украины после инцидента в Керченском проливе.

— Введение вот этого самого военного положения даёт возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения — это один из возможных вариантов. Но а может быть, максимальный вариант рассматривается — я имею в виду просто отказ от проведения выборов, — сказал он журналистам.

Медведев отметил, что введение военного положения и отмена президентских выборов в марте 2019 года предсказывали многие украинские аналитики ещё год назад.

По словам премьера, весьма показательной является реакция украинской элиты, которая не понимает, почему в более сложных ситуациях, в которых оказывался Киев, военное положение не вводилось, а теперь внезапно появилась такая необходимость в нём.

Напомним, Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении в стране военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу.