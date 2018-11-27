Путин поставил задачу обновить оборудование для фундаментальных исследований

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обновить не менее половины приборов, которые необходимы для фундаментальных исследований.

— Поставлена задача обновить не менее половины приборной базы исследовательских организаций, — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Лидер страны добавил, что нужно чётко понимать, какое именно оборудование поможет обеспечить технологический прорыв.

— Чтобы не получилось, что купленное оборудование пылится на складе или морально устарело ещё до ввода его в эксплуатацию. А так бывает, — пояснил глава государства.

Путин призвал сделать так, чтобы отечественная научная инфраструктура была одной из лучших в мире.