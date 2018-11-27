Путин: Чем дальше мы идём, тем больше будет трудностей, но мы их преодолеем

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что трудностей прибавляется, когда происходит движение вперёд и вверх, но Россия их преодолеет.

— Оттолкнусь от того, что здесь уже прозвучало из уст одного из награждённых. Коллега говорил, что считает трудности, с которыми мы сталкиваемся, временными. Я хочу с вами пополемизировать: чем дальше мы идём, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, — отметил глава государства. — Залог того, что мы всегда их преодолеем и сделаем это блестяще, — это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики.

Ранее Путин, награждая лауреатов государственных наград в Кремле, заявил, что масштабные прорывы совершают те, кто искренне заботится о России.