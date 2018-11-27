Президент России Владимир Путин предостерёг от опоздания на поезд технологической революции. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании президентского Совета по науке и образованию.

— Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперёд, а то и просто пережёвывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причём опоздать можем навсегда. Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть, — сказал глава государства.

Напомним, что сейчас Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию. Ранее он заявил, что Россия нуждается в прорывных открытиях, так как это основа выживания для нашей страны. Кроме того, глава государства считает, что в сфере науки нужно финансировать живые исследования.