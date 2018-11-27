Путин увеличил размер госпремий в области науки и культуры вдвое

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Путин увеличил размер госпремий в области науки и культуры вдвое

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении размера государственных премий в областях науки и культуры в два раза. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер госпремий в областях науки и технологий, а также в области литературы и искусства и за достижения в гуманитарной деятельности увеличивается с пяти до десяти миллионов рублей.

Размер премии президента России в области науки и инноваций молодым учёным, премии президента России молодым деятелям культуры и премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества повышается с 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

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