В МИД Турции рассказали, что тело журналиста Хашогджи расчленили под музыку

Глава дипведомства сообщил, что лично слушал записи, на которых было зафиксировано убийство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью Suddeutsche Zeitung, что тело журналиста Джамаля Хашогджи расчленили под музыку.

— Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело, — заявил Чавушоглу.

Он также сообщил, что лично слушал аудиозаписи, на которых, предположительно, было зафиксировано убийство.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.