В МИД Турции рассказали, что тело журналиста Хашогджи расчленили под музыку

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью Suddeutsche Zeitung, что тело журналиста Джамаля Хашогджи расчленили под музыку.
— Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело, — заявил Чавушоглу.
Он также сообщил, что лично слушал аудиозаписи, на которых, предположительно, было зафиксировано убийство.
Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.
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