Путин раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной сфере

Президент также подверг критике научные институты, которые не добиваются новых результатов исследований.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной среде.

— У нас три категории научных учреждений. Насколько я понимаю, до сих пор учреждения первой категории финансируются так же, как учреждения третьей категории. Это что, у нас социалистическая уравниловка?! А зачем мы тогда эти категории делали? — сказал Путин.

Критике со стороны президента страны подверглись также научные институты, которые не добиваются новых результатов исследований.