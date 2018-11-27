Путин раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной сфере

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Путин раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной сфере

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент также подверг критике научные институты, которые не добиваются новых результатов исследований.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной среде.

— У нас три категории научных учреждений. Насколько я понимаю, до сих пор учреждения первой категории финансируются так же, как учреждения третьей категории. Это что, у нас социалистическая уравниловка?! А зачем мы тогда эти категории делали? — сказал Путин.

Критике со стороны президента страны подверглись также научные институты, которые не добиваются новых результатов исследований.

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