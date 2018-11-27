ФСО анонсировала новый этап учений с участием авиатехники в районе Кремля

Предполагается, что в ходе учений будут отработаны вопросы служебной деятельности, которые связаны с пресечением угроз террористического характера.

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о новом этапе учений с участием авиатехники в районе Кремля 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

— Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе учений будут отработаны вопросы служебной деятельности, которые связаны с пресечением угроз террористического характера.

В Федеральной службе охраны также предупредили, что в день учений проход в Московский Кремль для посетителей будет закрыт, а посещение Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет доступно через Боровицкий проход.

С 6:15 до 6:45 утра будут введены ограничения на движение транспорта (за исключением общественного) по Боровицкой площади, но совместно с правоохранительными органами будут предусмотрены пути объезда.

Напомним, что 22 ноября жители Москвы увидели полёты двух вертолётов в центре города. Позднее в ФСО отметили, что в этом нет ничего необычного — как и в последние годы, проводились плановые осенние учения.