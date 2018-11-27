"Холоднее предыдущих". Гидрометцентр рассказал, каким будет декабрь в Москве

В ночные часы ожидаются морозы до 10 градусов, а в дневные столбики термометров опустятся до минус пяти.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что предстоящий декабрь в Москве будет холоднее предыдущих.

— По нашим расчётам, нынешний декабрь будет холоднее предыдущих. Правда, похолодает в Москве уже со среды: 28 ноября ожидается до минус 11 — минус 9 градусов ночью и минус 9 — минус 7 днём, начнёт резко расти атмосферное давление, — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что в последние дни осени температура ночью будет опускаться до минус 16 градусов, а в дневные часы до 11 градусов мороза.

Начиная с 1 декабря, атмосферное давление будет повышаться, однако температурный фон будет по-прежнему низкий, до минус 10 в ночные часы, днём — до 5 градусов мороза.