Кость широкая. Половина россиянок в возрасте 55–57 лет страдают ожирением

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА "Новости", что около 50% женщин в России в возрасте 55–57 лет страдают ожирением, а среди мужчин к 40 годам признаки этой проблемы наблюдаются у 25–30%.

Попова напомнила, что проблема распространения ожирения имеет непосредственное отношение к РФ, где, по данным разных исследований, им страдают около 14% мужчин и 26% женщин.

— При этом среди 20-летних — около 5% мужчин и женщин, затем у мужчин к 27–29 годам, а у женщин несколько раньше эта цифра удваивается. К 40 годам уже 25–30% мужчин имеют ожирение, и далее оно практически не растёт, а после 65 лет начинает снижаться, — пояснила Попова.

У женщин распространённость ожирения достигает около 50% к 55–57 годам, после 65 лет начинает падать.

По словам главы Роспотребнадзора, в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" будут запущены всеобъемлющие, масштабные программы, которые должны улучшить ситуацию в этой сфере.