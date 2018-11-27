Автора идеи заменить тело Ленина хотят проверить на оскорбление чувств верующих

Также предлагается провести проверку на наличие нарушений статьи о возбуждении ненависти.

Сторонники партии "Коммунисты России" требуют проверить депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил заменить тело Владимира Ленина в мавзолее копией. Об этом исполнительный секретарь партии Сергей Малинкович рассказал РИА "Новости".

Он пояснил, что сторонников марксизма-ленинизма можно рассматривать как верующих, так как идеология имеет чёткие признаки уважения к личности основателя.

Также Малинкович требует проверить Петрова на нарушения статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По его мнению, автор идеи провоцирует в грубой форме столкновения сторонников сохранения тела Ленина с теми, кто считает, что его нужно перезахоронить.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением заменить тело Владимира Ленина его точной копией из воска.