Медведев призвал страны ЕАЭС бороться с протекционизмом на мировых рынках

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Медведев призвал страны ЕАЭС бороться с протекционизмом на мировых рынках

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер уверен, что страны Евразийского экономического союза должны вывести торговое сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень.

Страны Евразийского экономического союза должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции в борьбе с протекционизмом на мировых рынках. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на расширенном заседании Межправсовета ЕАЭС, он отметил, что на многих рынках в наши дни "развиваются протекционистские сюжеты". Всё чаще игроки на рынках обходят международные правила торговли.

Медвев заявил, что для борьбы с этими явлениями страны ЕАЭС должны задать "более высокую планку" сотрудничества в сфере торговли и интеграции.

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