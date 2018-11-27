Медведев призвал страны ЕАЭС бороться с протекционизмом на мировых рынках

Премьер уверен, что страны Евразийского экономического союза должны вывести торговое сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень.

Страны Евразийского экономического союза должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции в борьбе с протекционизмом на мировых рынках. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на расширенном заседании Межправсовета ЕАЭС, он отметил, что на многих рынках в наши дни "развиваются протекционистские сюжеты". Всё чаще игроки на рынках обходят международные правила торговли.

Медвев заявил, что для борьбы с этими явлениями страны ЕАЭС должны задать "более высокую планку" сотрудничества в сфере торговли и интеграции.