В Бурятии юноша напал на родителей 30-летней любовницы, пытаясь её вернуть

Сама женщина уехала вместе со своим сожителем и детьми в Кострому, молодой человек писал ей и звонил, но она отвечала ему отказом.

19-летний молодой человек подозревается в убийстве отца своей бывшей возлюбленной и захвате её матери в бурятском селе Новокижингинск с целью вернуть возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ.

По данным следствия, возлюбленная юноши уехала вместе с детьми и сожителем в Кострому. Он писал ей письма и звонил, прося вернуться, но получил отказ. В минувшую субботу он прокрался во двор к родителям женщины и погнул антенну, чтобы выманить их на улицу.

Он убил отца бывшей любовницы несколькими ударами молотка сзади. Затем он попытался задушить мать обрывком шнура, но после безуспешной попытки он посадил её в угнанную машину и катал всю ночь. Тело пенсионера он бросил в погребе.

Совершив преступления, 19-летний позвонил экс-возлюбленной и рассказал об убийстве отца и захвате матери. Женщина сообщила в местный отдел полиции. Его задержали, когда он пришёл к своей матери в надежде взять продукты и тёплые вещи, но на месте его ждала засада.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте. Расследование продолжается.