СБУ возбудила дело в отношении российских военных из-за инцидента в Чёрном море

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении сотрудников Пограничной службы ФСБ и Вооружённых сил РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что военным, отдававшим и выполнявшим "преступные заказы о нападении на украинских моряков", сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", а также "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Соотвествующие документы переданы в места службы российских военных, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию.
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