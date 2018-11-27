Путин в среду проведёт совещание с кабмином и посетит форум "Россия зовёт!"

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Путин в среду проведёт совещание с кабмином и посетит форум "Россия зовёт!"

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Основной темой встречи с правительством станет привлечение инвестиций в национальные проекты.

Президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, проведёт совещание с членами кабмина, а также выступит на форуме "Россия зовёт!" Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— 28 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами Правительства РФ, основной темой встречи станет привлечение частных инвестиций в национальные проекты, — сообщила пресс-служба.

В ходе совещания с докладом выступит министр финансов Антон Силуанов, содокладчиком будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также сообщается, что глава государства посетит инвестиционный форум "Россия зовёт!" В этом году он пройдёт в десятый раз.

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