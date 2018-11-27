В МИД Франции предостерегли от милитаризации Азовского моря

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В МИД Франции предостерегли от милитаризации Азовского моря

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Фото: © Pixabay

В дипломатическом ведомстве призвали к умиротворению ситуации и к сдержанности сторон.

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение, что милитаризация Азовского моря может привести к серьёзным инцидентам. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Мы говорили о ситуации в Азовском море. Констатировали то, что милитаризация этой зоны может привести к более крупным инцидентам, — отметил глава французского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Франция призывает к умиротворению ситуации и к сдержанности сторон.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже стало известно о задержании Россией всех трёх судов и моряков на них.

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