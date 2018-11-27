В Малайзии рассказали об отношениях короля с "мисс Москва" до свадьбы

Оказалось, что король больше года навещал свою невесту, а она, в свою очередь, приняла ислам.

В Малайзии рассказали некоторые подробности отношений короля страны Мухаммада V с победительницей конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной до свадьбы, которая состоялась 22 ноября.

Как сообщает РИА "Новости", монарх больше года регулярно навещал свою будущую супругу. В свою очередь Воеводина приняла ислам и сменила имя: на родине её супруга модель будут звать Риханна.

Статус новоиспечённой супруги короля на данный момент неизвестен. Соответствующее решение будут принимать монарх и совет правителей. Она точно получит почётный титул "датин", который является ненаследственным и даётся жене высокопоставленного гражданина Малайзии, у которого есть почётные титулы, независимо от её происхождения. И совершенно точно она не сможет претендовать на престол.

Напомним, Мухаммад V и победительница конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина поженились 22 ноября в Подмосковье. Застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной.