От машин ничего не осталось. Шестеро погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии — фото

Mercedes и Skoda Octavia столкнулись на 6-м км автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Жертвами ДТП стали шесть человек. Лайф публикует первые фото с места происшествия.

По предварительным данным, "мерседес" выехал на встречку, где столкнулся со "шкодой". От удара погибли оба водителя, а также четверо пассажиров, которые были в немецкой иномарке.

Личности погибших неизвестны. Их тела транспортируют в Нальчик.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).