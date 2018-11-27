От машин ничего не осталось. Шестеро погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии — фото

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От машин ничего не осталось. Шестеро погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии — фото

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Mercedes и Skoda Octavia столкнулись на 6-м км автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Жертвами ДТП стали шесть человек. Лайф публикует первые фото с места происшествия.

<p>Фото: © L!FE</p>

По предварительным данным, "мерседес" выехал на встречку, где столкнулся со "шкодой". От удара погибли оба водителя, а также четверо пассажиров, которые были в немецкой иномарке.

<p>Фото: © L!FE</p>

Личности погибших неизвестны. Их тела транспортируют в Нальчик.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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