"С настоящей душой". Сигал назвал русских чистыми и честными людьми

Известный актёр Стивен Сигал во время выступления на Synergy Global Forum 2018 заявил, что всегда чувствовал внутреннюю связь с русской душой.

— Я всегда был заинтересован в России. Русские — одни из самых чистых и честных, они с настоящей душой. Я всегда чувствовал невообразимую связь с русской душой, — сказал Сигал.

Напомним, что в 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство, а в августе текущего года он был назначен спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.