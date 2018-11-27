"С настоящей душой". Сигал назвал русских чистыми и честными людьми

Читайте также

"С настоящей душой". Сигал назвал русских чистыми и честными людьми

390

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Известный актёр Стивен Сигал во время выступления на Synergy Global Forum 2018 заявил, что всегда чувствовал внутреннюю связь с русской душой.

— Я всегда был заинтересован в России. Русские — одни из самых чистых и честных, они с настоящей душой. Я всегда чувствовал невообразимую связь с русской душой, — сказал Сигал.

Напомним, что в 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство, а в августе текущего года он был назначен спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×