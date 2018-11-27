Добро пожаловать. В Харькове колония устроила день открытых дверей

Родственники осуждённых побывали в отделении социально-психологической службы, посетили местную столовую и попробовали еду и напитки.

В Диканевской колонии украинского города Харькова 24 ноября был проведён "день открытых дверей". Об этом сообщает Государственная криминально-исполнительная служба Украины на своей странице в "Фейсбуке".

Родные осуждённых навестили близких, увидели быт и условия их содержания. Родственники побывали в отделении социально-психологической службы, посетили местную столовую и попробовали еду и напитки. Затем в клубе для них был организован концерт.

В пресс-службе отметили, что "родные осуждённых были приятно удивлены и благодарны администрации за условия, в которых отбывают наказание их родственники, за предоставленную возможность посетить колонию и за заботу в отношении их близких".