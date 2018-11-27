Добро пожаловать. В Харькове колония устроила день открытых дверей

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Добро пожаловать. В Харькове колония устроила день открытых дверей

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Родственники осуждённых побывали в отделении социально-психологической службы, посетили местную столовую и попробовали еду и напитки.

В Диканевской колонии украинского города Харькова 24 ноября был проведён "день открытых дверей". Об этом сообщает Государственная криминально-исполнительная служба Украины на своей странице в "Фейсбуке".

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<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/khadptspress/?__xts__%5B0%5D=68.ARBe7O9NBOXd_H44geMbJU61SgzzZOXjkMNPvvlF3hpu8xK3oQ2AwppMblky7XFsuGMqYO6NFmt9QjoiH4TeSxQemByrPjC8s8F9gikde_pY4jmVb1g7DyrF5VkQ4H239EF-gfDhEDS0YA0hM8xBzp1NlvAA3Ph4mcLJFmdWw_oexCuJE2IOFn7qAyWfXxsUJbN2tpipSk4K0l3-rti6kADNPxj0PFCAMpfJCOsXalK8y90urQdvNcLI1dDpEw-6ty5ahU4u4SLJObKhSx4HaxVs6PjcqRmK814-n_IWMOa3-5HPbjlk1AvEEjugP2hBPzhInXym8pcvKAUrreq4RwF4SxuN&__xts__%5B1%5D=68.ARBbvxTZGLYRRMHSz2akOsMltuFGd07RTqJrvNiQ5jw66b4Z1neqvj7UNtCxwOOzGlEz8qWDh-NSdOQ70s8dykLtSLwR0UNdK8xjh7TeICZBfdTgEzQCbAaWcDbMy0kQAd_BypyNPWsiX6Hd6cK09Ncup1oJmDvo3UypT0KUh6BYAXFk2F9-MhWtuaBQ9Y-nbNxpN4JcuExNRxHTcccA789gSCiZxMr5H1p94LmMqEukcBkE3NH6LJvKfp-vUSgNEMk30V1k6_evI1PQP47ZyxakTmdEZ80bxOWFVjm1nz86WaEKWKV_mlUsK1CoYfOijWd3Foc2hbNb8gp-Nzpktt4iNOlY&__tn__=kC-R&eid=ARDDFI2PcmNaxOibst3tOVU3r9jGhfDFH2s5sX6YUxZdohVTUIZbTWXXd52vebXVVOgAkvn0rB0PpQ22&hc_ref=ARRBDo99s8YbemqYRCrmQi63cf7lwN4Xl1KT-OAyiIiyuBfq840LT2CiFOpGRxpVuBU&fref=nf" target="_blank"><ins>Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання крим.покарань</ins></a></p>

Родные осуждённых навестили близких, увидели быт и условия их содержания. Родственники побывали в отделении социально-психологической службы, посетили местную столовую и попробовали еду и напитки. Затем в клубе для них был организован концерт.

В пресс-службе отметили, что "родные осуждённых были приятно удивлены и благодарны администрации за условия, в которых отбывают наказание их родственники, за предоставленную возможность посетить колонию и за заботу в отношении их близких".

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