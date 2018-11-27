В Москве зафиксированы девятибалльные пробки

В вечерний час пик на дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".
Практически полностью стоят магистрали на выезд из города, а также Садовое, Третье транспортное кольца и МКАД.
По прогнозам аналитиков, ситуация улучшится ближе к 20 часам. Тогда на столичных магистралях ожидают загруженность в семь баллов из десяти.
Причиной осложнения стал снегопад. Специалисты рекомендуют жителям Москвы пересаживаться на общественный транспорт.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени