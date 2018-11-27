В Москве зафиксированы девятибалльные пробки

Читайте также

В Москве зафиксированы девятибалльные пробки

0

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

В вечерний час пик на дорогах Москвы зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".

Практически полностью стоят магистрали на выезд из города, а также Садовое, Третье транспортное кольца и МКАД.

По прогнозам аналитиков, ситуация улучшится ближе к 20 часам. Тогда на столичных магистралях ожидают загруженность в семь баллов из десяти.

Причиной осложнения стал снегопад. Специалисты рекомендуют жителям Москвы пересаживаться на общественный транспорт.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×