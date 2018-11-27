СКР завёл уголовные дела после нападений на российские дипмиссии на Украине

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после нападений украинских радикалов на российские дипломатические учреждения в Незалежной. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 25–26 ноября украинские радикалы по предварительному сговору напали на российскую дипмиссию в Киеве. Они забросали её территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. Аналогичное нападение совершили и в Харькове.