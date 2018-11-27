ФСБ рассказала о вооружении и боеприпасах, обнаруженных на украинских кораблях

Так, на судах находились несколько гранатомётов, пулемёты, пистолеты, гранаты, патроны и другое.

ФСБ обнаружила на задержанных в Керченском проливе украинских кораблях вооружение и боеприпасы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30-мм пушка — 4 единицы, автоматический гранатомёт АГС-17 — 4 единицы, пулемёт ДШК 12,7 мм — 2 единицы, пулемёт ПКТ 7,62 мм — 4 единицы, — говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружены 13 автоматов АК-47, несколько пистолетов, 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатомётов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны разного калибра, а также магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.