"Ша, уже никто не едет!" На Украине радикалы задерживают машины с госномерами РФ

Активисты называют это "флешмобом" и намерены продолжать, пока не решится вопрос с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе.

Активисты украинской националистической организации "Самооборона Майдана Одессы" и других радикальных объединений начали акцию под названием "Ша, уже никто никуда не едет!", суть которой заключается в задержании автомобилей с российскими номерами.

Радикалы блокируют проезд автомобиля, заставляют водителя снять регистрационные номера и всячески препятствуют его дальнейшему движению. Как сообщают одесские СМИ, радикалы уже остановили несколько грузовиков с российскими номерами. О реакции правоохранительных органов не сообщается.

— Флешмоб предусматривает абсолютно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и продолжительный отдых. До момента, пока не решится вопрос с нашими пленными моряками, — говорится в сообщении сообщества "Самообороны Майдана Одессы" в "Фейсбуке".

Что в данном случае подразумевается под словом "добровольно", радикалы не уточняют.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. ФСБ задержали все три судна. Сегодня Киевский районный суд Симферополя арестовал одного из украинских моряков на два месяца.