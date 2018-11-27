Медведев: Инцидент в Керченском проливе создаст проблемы экономике Украины

Введение в Незалежной военного положения может привести к отмене в стране выборов президента, отметил глава российского кабмина.

Инцидент в Керченском проливе, где за нарушение границы России были задержаны суда ВМС Украины, повлечёт проблемы для экономики Незалежной, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые проходят на Украине... Это создаст или, во всяком случае, может создать серьёзные проблемы для экономики Украины, — сказал премьер.

Он также указал, что введение в Незалежной военного положения может привести к отмене в стране выборов президента.

— Может, и максимальный вариант рассматривается — отказ от проведения выборов, о чём украинские аналитики предупреждали ещё год назад, — подчеркнул Медведев.

Напомним, Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения на 30 дней в приграничных с РФ областях. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу и были задержаны в соответствии с законодательством РФ.