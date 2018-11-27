ФСБ: Кораблям ВМС Украины поставили задачу скрытно пройти к Керченскому проливу

На катере "Никополь" также был найден рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу.

Трём кораблям Военно-морских сил Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По данным ведомства, в ходе осмотра судов на катере "Никополь" был найден документ — "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года". В нём значится, что старшему группы ставилась прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком".

Помимо этого, они должны были сосредоточить основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и проходу через него.

Также спецслужбы нашли на том же катере рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу.

— Из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении в стране военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу.