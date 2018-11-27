ФСБ обнародовала документы, изъятые у моряков ВМС Украины

Федеральная служба безопасности обнародовала документы, которые были изъяты у моряков ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщалось ранее, среди них — документ "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", а также рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.