"Легко обвинить нас во всём". Эксперт усомнился в "уральских корнях" чумы

По словам учёного, точно определить, откуда начала распространяться болезнь, невозможно.

Директор Института биохимии и генетики УНЦ РАН Эльза Хуснутдинова в беседе с Лайфом усомнилась в том, что у чумы есть "уральские корни".

— Любое инфекционное заболевание, с любой части света могут перевозить и торговцы, и люди обыкновенные, и животные, и насекомые. Кто кого заразил, неизвестно. Потому что эту же чуму тоже сюда (на Урал. — Прим. Лайфа) занесли таким же образом. Установить точно, что это отсюда, это невозможно, — говорит она.

Перенос болезни возможен как с востока на запад, так и в обратном направлении. А поскольку Урал находится ровно посередине между Европой и Азией, вирус мог прийти туда абсолютно с любого направления. Кроме того, она опровергла версию о том, что чуму принесли торговцы пушниной из Руси и Золотой Орды, которые закупали меха на Урале.

— Почему меха-то закупали на Урале, их, вообще-то, закупали в Сибири. Нет, нельзя такое утверждать, могли вообще с запада, могли вообще с юга. В последнее время как-то стали пытаться всё свалить на Россию, всё зло пошло отсюда. Тут Норвегия, там англичане, пытаются свалить всё на нас. Легко нас обвинить во всём, — говорит Хуснутдинова.

Напомним, учёные из Университета Осло изучили геномы древней чумной палочки и пришли к выводу, что средневековая чума в Европу пришла с Урала.