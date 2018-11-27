Столичных водителей просят быть внимательнее из-за снегопада

Автолюбителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также контролировать работу фар и уровень незамерзающей жидкости.

ГИБДД Москвы обратилась к столичным водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах из-за снегопада, который обрушился на столицу. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

— В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, — говорится в сообщении.

Автолюбителей также просят проверить работу тормозной системы и световых приборов, а также уровень незамерзающей жидкости.

Кроме того, внимательнее просят быть и пешеходов. Сложные погодные условия существенно снижают видимость на дорогах. Пешеходам в целях безопасности рекомендовано использовать светоотражающие предметы, которые помогут сделать их более заметными для водителей.

Ранее Лайф сообщал, что пробки в Москве из-за снегопада достигли отметки в девять баллов.