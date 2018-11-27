"Обязательно укусит". Физиономист по жестам опознала в украинском моряке хищника

Специалист пояснила, что моряк чувствует некоторую вину, но также ощущает и презрение.

Физиономист Светлана Филатова проанализировала видеозапись с допроса одного из украинских военных, задержанных при нарушении границы РФ, и сделала вывод, что оперуполномоченный Седьмого управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч чувствует некую вину, однако есть и моменты, которые вызывают у него презрение. Комментарий эксперта приводит НСН.

Филатова пояснила, что Драч, заявивший, что получил задачу следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченский пролив, чувствует некоторую вину — возможно, за то, что осознавал провокационный характер своих действий.

— Здесь какой-то момент, неприятный для него, за который он чувствует некоторую вину, то есть печаль на бровях, на лице. Опустил глаза — это вина. Видимо, было получено задание, но он взял на себя чуть больше. Была вариативность по выполнению, и он решил, а почему бы не сделать так. Бровки приподнял, когда говорил. Присутствует такой вариант игры, за который он сейчас чувствует вину, опускает глаза, облизывает губы. Что-то он рискнул сделать и за это чуть-чуть раскаивается, но совсем чуть-чуть, — отметила эксперт.

При этом, когда украинец говорит о территориальных водах РФ, его жесты носят совсем другой характер, считает Филатова: в нём чувствуется презрение.

— На ментальном уровне это у него вызывает усмешку. Эта игривость... обусловлена тем, что он ещё не принял разделения Украина — Россия, и он как бы попытался показать, что я как раньше ходил, как раньше считал всё своим, так и сейчас. Внутри он не признаёт, что это территория РФ. Для него это такой момент, вызывающий презрение, и поэтому он так сделал. Много жестов презрения, есть вина, но он презрительно это проговаривает. Демонстративно опускает челюсть. Пытается показать смирение, однако на самом деле абсолютно не раскаивается, — уверена физиономист.

Говоря о том, как российская береговая охрана предупреждала экипаж "Никополя", Драч поджимает губы, что говорит о том, что ему неприятно об этом рассказывать, но приходится.

— ... как хищник, которого поймали, и, пока он в клетке, он может немного подыграть, но как только у него будет возможность, он обязательно укусит. То есть он проговаривает то, что от него ждут, но при этом он считает по-другому и при первой же возможности скажет совершенно иное, — отметила эксперт.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

ФСБ обнародовала документы, изъятые у моряков. 12 из 24 украинских военных сегодня были арестованы до 25 января 2019 года.