Путин подписал закон о налоговом эксперименте для самозанятых россиян

Документ позволит гражданам легализовать свою работу, выплачивая лишь 4% от дохода. Речь идёт не только о репетиторах и мастерах по маникюру: если вы зарабатываете в Интернете и проживаете в одном из четырёх регионов страны, вас это тоже коснётся.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан. Пока документ будет действовать в пилотном режиме и только на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане. Сроки эксперимента утверждены на период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028-го. Если практику признают успешной, действие закона смогут продлить и расширить территориальные границы.

Отметим, что специальным налоговым режимом смогут воспользоваться те россияне, которые получили доход от своей деятельности, но при этом не имеют как такового работодателя. Кстати, граждане, работающие через Интернет, тоже входят в эту категорию. Ещё одно условие — доход до 2,4 млн рублей в год.

Самозанятым россиянам надо будет уплатить 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров или предоставлении услуг физическим лицам и 6 процентов — юридическим. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц и НДС, если не ввозят товары на территорию России.

А ранее Лайф рассказывал об основных источниках дохода самозанятых россиян. Оказалось, что большинство из них предлагают услуги в сфере красоты и здоровья. На втором месте оказались услуги ремонта и строительства, а на третьем — приготовление еды на заказ. Реже всего граждане России из числа самозанятых оказывают услуги в категориях "ремонт техники", "пошив одежды и обуви", "фото- и видеосъёмка".