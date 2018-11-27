Власти Петербурга объяснили, зачем школьники писали "письмо отцу на фронт"

По мнению чиновников, это задание может помочь ученикам познакомиться с разными моментами истории страны.

Сотрудники комитета по образованию Санкт-Петербурга объяснили РИА "Новости", почему задание написать "письмо отцу на фронт" входит в школьную программу.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" рассказала о жалобе Ольги Федорченко на такое домашнее задание по "Литературному чтению". Она также рассказала, что многие родители не дали выполнить его своим детям, а некоторые сделали его сами за них.

Чиновники из комитета образования ответили, что даже такие тяжёлые темы изучаются для всестороннего развития ребёнка.

— Это задание может показаться ребёнку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая её героические и трагические страницы, — отметили в комитете.

Там также подчеркнули, что учебник, в котором предлагалось такое задание, соответствует требованиям государственного стандарта и входит в учебно-методический комплекс "Перспектива". В соответствии с законом "Об образовании" каждый педагог вправе сам решать по какому учебнику вести обучение.

В комитете обратили внимание, что перед тем, как выполнить задание, ученики читают стихотворение "Письмо папе на фронт" Елены Балагиной, после чего детям предлагается представить, что их отец — солдат времён Великой Отечественной войны, который находится на фронте. Выполнению задания предшествует рассказ учителя о событиях эпохи.