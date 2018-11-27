Путин подписал закон о налоговых льготах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий налоговые льготы лицам, которые оказали финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ, который отныне будет предоставляться меценатам, — до 30% суммы дохода за налоговый период. Сумму вычета будут определять регионы. Получить льготу можно будет в том случае, если гражданин сделал пожертвование в адрес государственного и муниципального учреждения или некоммерческой организации или фонда, работающего в сфере культуры.

При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать категории учреждений, пожертвования которым будут приняты к вычету в таком размере. Согласно действующему законодательству, предоставляется вычет в размере фактических расходов, но не более 25% от дохода в налоговый период.

Кроме того, в регионах могут установить предельные суммы пожертвований и категории их получателей.