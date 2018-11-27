В Петербурге горит строящийся дизель-электрический ледокол

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В Петербурге горит строящийся дизель-электрический ледокол

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

На строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на территории кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи" в Петербурге произошёл пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— По предварительным данным, горят две палубы строящегося ледокола, — приводит агентство слова собеседника.

Информации о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению.

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