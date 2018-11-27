"Бестолочи". На Урале депутат заявил, что журналисты должны работать для властей

По мнению чиновника, представители СМИ сами должны выстраиваться в очередь к политикам.

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников ("Справедливая Россия") заявил, что журналисты должны работать на депутатов, а не наоборот. Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube.

Заявление прозвучало во время обсуждения парламентариями введения дополнительной ставки фотографа в пресс-службе, а также возможности покупки эфирного времени и печатных площадей в местных СМИ.

— У нас Дума сильная. <…> Мы фактически охватываем все вопросы, по всем вопросам мы компетентны. <…> И тут мы должны кому-то платить, искать инфоповоды. <…> Не мы для журналистов, они для нас. Нет такой "четвёртой власти", это сказки, — заявил Колесников.

Чиновник также в ходе выступления назвал местных представителей СМИ "бестолочами". Главе пресс-службы он порекомендовал лучше работать в вопросах аккредитации журналистов, чтобы они "выстраивались в очередь".