Телеведущий Брилёв подтвердил, что имеет британское гражданство

Российский телеведущий Сергей Брилёв подтвердил, что имеет гражданство Великобритании. По словам журналиста, этот факт он никогда не скрывал.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование и выявил, что Брилёв и его супруга числятся в перечне избирателей одного из районов Лондона.
— Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС, — написал Брилёв в "Фейсбуке".
При этом телеведущий добавил, что его жена, вопреки сообщению ФБК, британского гражданства не имеет.
— Чистую правду сказала моя жена Ира: у неё британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам, — отметил журналист.
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