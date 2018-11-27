Телеведущий Брилёв подтвердил, что имеет британское гражданство

Журналист подчеркнул, что собственность в Лондоне он приобрёл на средства из "прозрачных и хорошо известных источников".

Российский телеведущий Сергей Брилёв подтвердил, что имеет гражданство Великобритании. По словам журналиста, этот факт он никогда не скрывал.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование и выявил, что Брилёв и его супруга числятся в перечне избирателей одного из районов Лондона.

— Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС, — написал Брилёв в "Фейсбуке".

При этом телеведущий добавил, что его жена, вопреки сообщению ФБК, британского гражданства не имеет.

— Чистую правду сказала моя жена Ира: у неё британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам, — отметил журналист.