Лавров вступился за журналистов из РФ, которых не пускали на пресс-конференцию

Читайте также

Лавров вступился за журналистов из РФ, которых не пускали на пресс-конференцию

3

Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Глава МИД России заявил, что не выйдет на пресс-конференцию, пока на неё не допустят российских журналистов.

Несколько российских журналистов не смогли попасть на пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана в Париже, до тех пор пока в ситуацию не вмешался лично глава МИД РФ.

Как сообщает ТАСС, имён некоторых журналистов по некой причине не оказалось в аккредитационных списках, несмотря на то что российское посольство направило французской стороне необходимый перечень.

В конечном итоге журналистов не пускали на пресс-конференцию до тех пор, пока Лавров не заявил, что не выйдет к журналистам, пока российскую прессу не допустят на мероприятие.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×