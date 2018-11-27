Лавров вступился за журналистов из РФ, которых не пускали на пресс-конференцию

Глава МИД России заявил, что не выйдет на пресс-конференцию, пока на неё не допустят российских журналистов.

Несколько российских журналистов не смогли попасть на пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана в Париже, до тех пор пока в ситуацию не вмешался лично глава МИД РФ.

Как сообщает ТАСС, имён некоторых журналистов по некой причине не оказалось в аккредитационных списках, несмотря на то что российское посольство направило французской стороне необходимый перечень.

В конечном итоге журналистов не пускали на пресс-конференцию до тех пор, пока Лавров не заявил, что не выйдет к журналистам, пока российскую прессу не допустят на мероприятие.