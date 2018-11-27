Финские органы опеки вернули россиянке пятилетнюю дочь

Женщина чуть не лишилась права растить уже второго ребёнка, первого забрали ещё три года назад.

В Финляндии пятилетнюю дочь россиянки Лидии Павловской вернули домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Хельсинки. Девочка провела в разлуке с матерью всего несколько дней.

— В настоящее время девочка находится дома вместе с мамой. По сообщению юридического консультанта, который был привлечён посольством к данному делу и выезжал по месту жительства российской гражданки, социальная служба согласовала план помощи семье на дому, — сообщила пресс-секретарь посольства Наталья Вежливцева.

Как ранее писал Лайф, на прошлой неделе финские социальные службы увезли у Павловской ребёнка, не объяснив причин и не предоставив никаких документов. Стоит отметить, что девочка — гражданка Финляндии.

Сообщается, что три года назад у россиянки изъяли также девятилетнего сына, тоже гражданина Финляндии. С матерью сейчас кроме дочери ещё один сын, которому 11 лет. У мальчика двойное гражданство.