Венгрия отказалась выдавать США двух россиян, подозреваемых в торговле оружием

Власти Венгрии отказались экстрадировать в США граждан РФ Владимира Любишина — старшего и Владимира Любишина — младшего, которых Штаты подозревают в торговле оружием. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.
Отметим, что Будапешт экстрадировал указанных граждан в Россию.
— Соединённые Штаты разочарованы решением венгерского правительства экстрадировать Любишиных в Россию, — говорится в сообщении.
В Вашингтоне подчеркнули, что подобное решение выходит за рамки сотрудничества двух стран по линии правоохранительных органов.
Добавим, что россияне были задержаны в Венгрии в 2016 году. Их подозревают в подготовке сделки по продаже крупной партии оружия мексиканским наркокартелям.
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