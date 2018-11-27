Венгрия отказалась выдавать США двух россиян, подозреваемых в торговле оружием

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Венгрия отказалась выдавать США двух россиян, подозреваемых в торговле оружием

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Фото: © Pixabay

В Вашингтоне уже отметили, что подобное решение не укладывается в рамки сотрудничества двух стран по линии правоохранительных органов.

Власти Венгрии отказались экстрадировать в США граждан РФ Владимира Любишина — старшего и Владимира Любишина — младшего, которых Штаты подозревают в торговле оружием. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

Отметим, что Будапешт экстрадировал указанных граждан в Россию.

— Соединённые Штаты разочарованы решением венгерского правительства экстрадировать Любишиных в Россию, — говорится в сообщении.

В Вашингтоне подчеркнули, что подобное решение выходит за рамки сотрудничества двух стран по линии правоохранительных органов.

Добавим, что россияне были задержаны в Венгрии в 2016 году. Их подозревают в подготовке сделки по продаже крупной партии оружия мексиканским наркокартелям.

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