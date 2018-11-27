Украинский моряк Будзыло заявил, что не имеет претензий по содержанию в Керчи

Задержанный при нарушении российской границы в Керченском проливе украинский военнослужащий Юрий Будзыло не имеет претензий к России по содержанию в Керчи. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Претензий нет, — сказал он.

Ранее сообщалось, что суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе, среди них и Юрий Будзыло.

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Напомним, что, по данным ФСБ России, трём кораблям Военно-морских сил Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу, а позднее спецслужбы обнародовали документ "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", а также рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу, изъятые у украинских моряков.