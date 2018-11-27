В Екатеринбурге оперный певец порвал рот во время спектакля

Артист получил травму во время спектакля "Кармен" в Екатеринбургском оперном театре.

В Екатеринбургском оперном театре во время спектакля "Кармен" тенор Ильгам Валиев, исполнявший главную роль, порвал рот на сцене.

Во время поединка с "тореадором" в третьем акте оперы Валиев повредил нижнюю и верхнюю губу. Во время антракта ему оказали своевременную медицинскую помощь, благодаря которой он сумел отыграть спектакль до конца.

— Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадёр и мастер по рукопашному бою. Всё было доведено до автоматизма... Сколько раз пели этот спектакль, и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но в этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось понять не могу никак, — написал певец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Из-за травмы как минимум две недели Валиев не сможет петь.