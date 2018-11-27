Основатель Alibaba Джек Ма оказался коммунистом

Известный китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма является членом Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает газета People's Daily.

Такая информация появилась после того, как ЦК Компартии объявил список тех, кого представят к наградам за "особые заслуги в продвижении" политики реформ. В число таковых попал и Джек Ма.

При этом издание пишет, что такие бизнесмены, как основатель Baidu Робин Ли и основатель Tencent Пони Ма, являются беспартийными.