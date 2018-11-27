Основатель Alibaba Джек Ма оказался коммунистом

Читайте также

Основатель Alibaba Джек Ма оказался коммунистом

170

Фото: © flickr.com/UNCTAD

Известный китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма является членом Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает газета People's Daily.

Такая информация появилась после того, как ЦК Компартии объявил список тех, кого представят к наградам за "особые заслуги в продвижении" политики реформ. В число таковых попал и Джек Ма.

При этом издание пишет, что такие бизнесмены, как основатель Baidu Робин Ли и основатель Tencent Пони Ма, являются беспартийными.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×