В безопасное место. Ассанж отдал кота, который жил с ним в Посольстве Эквадора

Причиной такого решения стали угрозы сотрудников дипмиссии отдать усатого в приют.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отдал кота Мичи, который жил с ним в Посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон.

Причиной этому стали угрозы сотрудников диппредставительства, которые заявили, что поместят усатого в приют.

— Возмущённый этой угрозой, он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа, — отметила Йонассон.

Она добавила, что Джулиан и Мичи встретятся на свободе.