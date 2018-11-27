Умер создатель мультика "Губка Боб Квадратные Штаны"

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Умер создатель мультика "Губка Боб Квадратные Штаны"

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Стивен Хилленберг. Фото: © Wikipedia

Скончался создатель известного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг. Ему было 57 лет. Об этом сообщает портал Variety.

— Нам грустно сообщать о кончине Стивена Хилленберга, создателя "Губки Боба Квадратные Штаны". Сегодня мы проводим минуту молчания в память о его жизни и работе, — сообщил в "Твиттере" телеканал Nickelodeon.

Причиной смерти мультипликатора стал боковой амиотрофический склероз, который был обнаружен у него в марте прошлого года.

Аниматором Хилленберг стал в 1987 году. До этого он несколько лет проработал морским биологом.

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