Умер создатель мультика "Губка Боб Квадратные Штаны"

Скончался создатель известного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг. Ему было 57 лет. Об этом сообщает портал Variety.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. — Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 ноября 2018 г.

— Нам грустно сообщать о кончине Стивена Хилленберга, создателя "Губки Боба Квадратные Штаны". Сегодня мы проводим минуту молчания в память о его жизни и работе, — сообщил в "Твиттере" телеканал Nickelodeon.

Причиной смерти мультипликатора стал боковой амиотрофический склероз, который был обнаружен у него в марте прошлого года.

Аниматором Хилленберг стал в 1987 году. До этого он несколько лет проработал морским биологом.