Названы самые популярные города для путешествий на Новый год

Эксперты онлайн-площадки для аренды жилья по всему миру Airbnb назвали Санкт-Петербург самым популярным направлением для путешествий на новогодние праздники. По их данным, второе место занимает Москва, но туда хотят поехать на 42 процента меньше путешественников, чем в Северную столицу.

А вот среди мировых туристических трендов на третьей строчке расположился таиландский Пхукет.

В рейтинг желанных локаций также вошли Тбилиси и Бали — четвёртая и пятая строчки рейтинга.