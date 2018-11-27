Названы самые популярные города для путешествий на Новый год

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Названы самые популярные города для путешествий на Новый год

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Фото: © Pixabay

Эксперты онлайн-площадки для аренды жилья по всему миру Airbnb назвали Санкт-Петербург самым популярным направлением для путешествий на новогодние праздники. По их данным, второе место занимает Москва, но туда хотят поехать на 42 процента меньше путешественников, чем в Северную столицу.

А вот среди мировых туристических трендов на третьей строчке расположился таиландский Пхукет.

В рейтинг желанных локаций также вошли Тбилиси и Бали — четвёртая и пятая строчки рейтинга.

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