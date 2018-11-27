Nissan отзывает около тысячи машин в РФ из-за проблем с подушками безопасности

Обнаруженный дефект может привести к её срабатыванию с чрезмерно высоким давлением.

Японский автоконцерн Nissan отзывает 957 автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

Мера коснётся моделей Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trall, произведённых с января 2004 по декабрь 2012 года.

Сообщается, что из строя может выйти пиропатрон подушки переднего пассажира при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся температуры. Обнаруженный дефект может привести к срабатыванию с чрезмерно высоким давлением. Также возможно разрушение корпуса газогенератора, которое повлечёт за собой выброс металлических фрагментов в салон.

На всех автомобилях будет проведена проверка, а при необходимости замена газогенератора. Все работы будут бесплатны для клиентов компании.